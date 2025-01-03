الامارات | اعتداء سجينين على آخر عذب طفلته حتى الموت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتدى اثنان من نزلاء سجن بلمارش في لندن على عرفان شريف المحكومة بالسجن مدى الحياة لتعذيبه وقتله ابنته سارة البالغة عشر سنوات، بحسب ما أفادت الجمعة صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الرجلين اعتديا في الأول من يناير الجاري على شريف (43 عاما) بالغطاء المعدني الحاد لعلبة تونا، ما أدى إلى إصابته في وجهه ورقبته.

وكانت الطفلة الإنجليزية الباكستانية الأصل سارة شريف قضت بفعل الضرب في أغسطس 2023 بعد تعرضها لسوء المعاملة على مدى سنوات من والدها عرفان وزوجته. وتابع البريطانيون من خلال جلسات المحاكمة التفاصيل المؤلمة لما عانته الطفلة.

وأكدت شرطة لندن أنها تحقق في الهجوم على "سجين يبلغ 43 عاما" في سجن بيلمارش الخاضع لحراسة مشددة في جنوب شرق لندن، موضحة أن "إصاباته لا تعرّض حياته للخطر".

كذلك أكد ناطق باسم إدارة السجون الاعتداء على أحد السجناء، من دون الافصاح عن هويته.

وحُكِم في منتصف ديسمبر على عرفان شريف وزوجته بيناش بتول (30 عاما) بالسجن المؤبد لقتلهما الطفلة.

أثارت هذه المحاكمة صدمة في المملكة المتحدة، سواء بسبب العنف المروّع الذي تعرضت له الطفلة أو الفرص الضائعة التي كانت لتنقذها.

وقال القاضي يومها "ليس من المبالغة وصف ما تعرضت له الطفلة بالتعذيب". ولأكثر من ساعة، شرح حيثيات قراره، موضحا بالتفاصيل الأفعال "البشعة" التي واجهتها الطفلة.

ودين عمّ الطفلة فيصل مالك (29 عاما) الذي عاش مع الزوجين في ووكينغ (جنوب غرب لندن) لثمانية أشهر، بتهمة "التسبّب في قتلها أو جعلها ممكنة". وحكم عليه بالسجن 16 عاما.