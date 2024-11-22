الامارات | «إيه بوجي» و«ساويتي» ينضمان إلى نجوم «وايرلس الشرق الأوسط» بالإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة مهرجان «وايرلس الشرق الأوسط» رسمياً انضمام كلّ من إيه بوجي ويت دا هودي وساويتي أخيراً للقائمة، حيث يستعدّ الفنانان لتقديم عروض مدهشة لجماهير وعشاق الموسيقى في الإمارات، ويشتهر فنّانا الراب بصوتهما المميز وقاعدتهما الجماهيرية الواسعة، وقد جاءت مشاركتهما ليحلا مكان كاران أوجلا وفلو ميلي، اللذين لن يشاركا في هذه النسخة من المهرجان.

ويحظى إيه بوجي ويت دا هودي، المعروف أيضاً باسم يوليوس دوبوز، بشعبية واسعة باعتباره مغني راب معروفاً بأسلوبه المتفرد المشبع بالألحان، وكلماته العميقة التي يعشقها الجمهور، ولفت الفنان الأنظار إليه من خلال ألبومه الأول في 2017 «ذا بيغر آرتيست»، الذي تضمن الأغنية الشهيرة «دراونينغ»، ومن ثم تابع مسيرته بمزيد من التألق مع مشروعات حققت نجاحات كبيرة مثل «هودي إس زد إن» و«آرتيست 2.0».

وتتميز النجمة ساويتي بشخصيتها الساحرة وإيقاعاتها الجذابة التي أسرت قلوب محبي الموسيقى منذ ظهورها في عام 2016، حيث لفتت الأنظار عبر «إنستغرام» بطابعها الفريد. وفي 2017 أطلقت أغنيتها الشهيرة «آيسي غيرل»، التي حققت نجاحاً هائلاً وحصلت على شهادة البلاتين المزدوجة، ما وضعها في مقدمة مشهد الهيب هوب والبوب والراب كنجمة جديدة.

ويشتهر المهرجان بكونه أكبر احتفال بألوان الموسيقى الحضرية وثقافة البوب في أوروبا، ويواصل ترسيخ معاييره العالية ليكون نموذجاً يحتذى للمهرجانات الموسيقية حول العالم، ويستضيف الموسم الثاني من مهرجان وايرلس في دولة الإمارات مجموعة حصرية من أبرز نجوم العالم والمواهب الواعدة في عالم الموسيقى.