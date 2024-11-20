الامارات | حفرية تكشف تاريخ زواحف طائرة عاشت قبل 147 مليون سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل نحو 147 مليون سنة كان يعيش نوع من الزواحف الطائرة (التيروصورات) يبلغ طول جناحه نحو مترين وتملأ فمه أسنان حادة، يحلّق في الهواء في بافاريا بحثاً عن عظاءة أو طعام سائغ آخر يقتات عليه.

وكشف العلماء النقاب عن حفرية محفوظة بحالة جيدة لهيكل عظمي لهذا النوع الذي تم التعرف عليه حديثاً، وأُطلق عليه اسم «سكيفوسورا بافاريكا» (ذيل السيف من بافاريا)، في اكتشاف يسد فجوة كبيرة في فهم تطور التيروصورات، وهي مخلوقات كانت من المكونات المهمة للنظم البيئية خلال عصر الديناصورات.

وعاشت التيروصورات من نوع سكيفوسورا في أواخر العصر الجوراسي، وتعد من الناحية التشريحية مرحلة انتقالية بين الزواحف الطائرة طويلة الذيل الصغيرة نسبياً ونشأت قبل هذا بنحو 80 مليون سنة خلال العصر الثلاثي (الترياسي)، وبين تيروصورات قصيرة الذيل التي تحولت في ما بعد إلى كائنات عملاقة في العصر الطباشيري مثل «كويتزالكوتلس»، الذي كان طول جناحه يماثل طول جناح طائرة مقاتلة من طراز «إف-16». وقال عالم الحفريات بجامعة كوين ماري في لندن، ديفيد هون، إن الحفرية «ذات أهمية كبيرة»، وأضاف: «إنها تسلط الضوء أيضاً على اكتشافات أخرى توصلنا إليها حول التيروصورات، وتوضح بشكل أفضل موقعها في تسلسل شجرة عائلة التيروصورات».