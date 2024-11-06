الامارات | إذا أردتِ انقاذ بشرتك.. فعليكِ بهذا الفيتامين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمّ اكتشاف الفيتامين E في بداية القرن العشرين، وقد أُطلقت عليه تسمية "توكوفيرول".

يتميّز هذا الفيتامين بكونه قابل للذوبان في المواد الدهنيّة فقط مثل زيوت، وأمصال، وكريمات العناية بالبشرة، فكيف تستفيد البشرة من خصائصه ومزاياه من الناحية التجميليّة، وذلك كما ذكرت "العربية" عبر موقعها الإلكتروني.

يحتاج الجسم إلى الفيتامين E لنموّه، ولكن دوره الأبرز يقوم على الحماية التي يوفّرها للبشرة في مواجهة الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد. وهو يتمتّع أيضاً بمزايا تجميليّة أخرى نستعرضها فيما يلي:

• يعمل على إصلاح تلف الخلايا:

يندرج هذا الفيتامين ضمن المكونات التي تُساعد البشرة على التجدّد وتُعزّز إشراقها كما تُعالج مشاكلها التجميليّة من ندبات، وبثور، وحب شباب، وإفراط في الإفرازات الدهنيّة...يكفي إضافة بضع قطرات من الفيتامين E إلى المصل أو الكريم الذي تستعملونه، على أن يُطبّق هذا الخليط على البشرة مرتين يومياً لمدة لاتقلّ عن 20 يوماً للحصول على النتيجة المرجوّة.

• يُغذّي البشرة الجافة:

يتمتّع الفيتامين E بقدرة ترطيب عالية للبشرات الجافة، كونه يُغطّيها بطبقة دهنيّة تعمل على تغذية الجلد وتحجز الرطوبة في طبقاته حتى 20 ساعة. وهذا ما ينعكس ليونة على البشرة وتعزيزاً لإشراقها وجمالها بعد بضعة أيام من الاستعمال فقط. يكفي إضافة قطرة واحدة فقط من هذا الفيتامين إلى المقدار الذي تستعملونه من المصل المُضاد للتجاعيد أو كريم الليل الذي تستعملونه.

• يحمي البشرة من الشيخوخة المُبكرة:

تندرج مُكافحة الشيخوخة المُبكرة للبشرة ضمن أبرز الخصائص التي يتمتّع بها الفيتامين E، فقد أثبت فعاليته في تأخير علامات الشيخوخة والتخفيف من حدّتها أما عند إضافته إلى مُستحضر عناية يحتوي أيضاً على الفيتامين C فإنه يُحفّز آليّة تجدّد البشرة ويقي من ظهور التجاعيد.

• يُحارب الجذور الحرة:

يتمّتع الفيتامين E بغناه بمُضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرّة المسؤولة عن الشيخوخة المُبكرة للبشرة، مما يُساهم في الحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.

• يُعزّز إنتاج الكولاجين:

يسمح الكولاجين بالحفاظ على مرونة، متانة، واكتناز البشرة أما الفيتامين E فيعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين. يكفي إضافة قطرة واحدة من هذا الفيتامين إلى كريم الليل الذي تستعملونه لتستفيد البشرة من مفعوله خلال النوم وبعيداً عن الاعتداءات الخارجيّة.

• يُخفّف من حدّة البقع الداكنة:

يعمل الفيتامين E على التخفيف من حدّة التصبغات الناتجة عن الإفراط في التعرّض للشمس والتقدّم في السن. يُنصح باستخدامه في هذه الحالة على شكل قناع يتمّ تطبيقه مرة أسبوعياً ويُفضّل على أن يكون ذلك مساءً.

• يحمي من الضرر الذي تُلحقه الشمس بالبشرة:

تُشكّل أشعة الشمس تهديداً حقيقياً للبشرة في حال الإفراط في التعرّض لها دون حماية، فهي تتسبّب بتلف خلاياها وتسريع شيخوخته، كما تُعرّضها لإمكانية الإصابة بسرطان الجلد.

- أطعمة تحتوي على الفيتامين E:

إذا كان استعمال مصل وكريم مُعزّز بالفيتامين E مُفيد للبشرة، فإن تناول الأطعمة الغنيّة بهذا الفيتامين مفيد أيضاً. تجدون الفيتامين E في جميع الزيوت النباتية بالإضافة إلى أسماك السالمون والسردين، الخضار الخضراء اللون (السبانخ، الجرجير، الهليون، والبروكلي) والطماطم، والحمص بالإضافة إلى المُكسّرات (الجوز، الفول السوداني، اللوز، والبندق).

يتوفر الفيتامين E النقي بعدّة صيغ:

• على شكل كبسولات تحتوي صيغة سائلة من هذا الفيتامين يمكن إضافة محتواها إلى مستحضرات العناية التجميليّة من كريم، أو مصل، أو زيت.

• على شكل قطرات تحتوي على صيغة سائلة منه.

• على شكل كبسولات يتمّ تناولها مثل المكمّلات الغذائيّة، وهي لاتُستعمل مُباشرةً على البشرة.

ينصح الخبراء باعتماد الفيتامين E بصيغته السائلة والكبسوليّة على السواء للاستفادة منه داخلياً وخارجياً، خاصةً أنه يُناسب كافة أنواع البشرات وأن كلفته غير مُرتفعة.