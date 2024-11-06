الامارات | الطبيعة بريشة التكنولوجيا في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى عوالم مختلفة يصحب متحف «آرتي ميوزيوم» في دبي مول زواره، ليأخذهم في تجربة غامرة خارج حدود الزمان والمكان، ليعيشوا متعة بصرية شديدة الخصوصية، تحيطهم فيها ألوان «الطبيعة الخالدة»، حيث الثلوج التي تتساقط، والشلالات التي تبدو قريبة، والمشاهد الخلابة، واللوحات التي يندمج فيها الإبداع بالتكنولوجيا، بعدما أضفى الفن الرقمي عليها لمساته، لتبدو كما الخلفيات الرائعة القادمة من المستقبل، والصور التي تطل بأشكال غير معهودة للعيون، إذ يصحب المتحف ضيوفه بين 14 محطة لكل منها روحها الخاصة، وكذلك لكل عمل فني تفرده وأصواته وروائحه.