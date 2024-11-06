الامارات | «عوشة بنت خليفة السويدي» تنظم أمسيتها الشعرية الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جائزة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، أمسيتها الشعرية الثانية، تحت عنوان «شاعرات يحلقن في فضاء عوشة بنت خليفة السويدي»، وتأتي في إطار جهود الجائزة لتعزيز حضورها الثقافي والمجتمعي، وإثراء المشهد الشعري الإماراتي والخليجي. وقد أحيت الأمسية مجموعة من الشاعرات الإماراتيات، هن: الشاعرة المايدية ريانة العود، والشاعرة سلامة الأحبابي (قمرة)، والشاعرة مريم النقبي، والشاعرة حمدة العوضي، فيما قدمت الأمسية الشاعرة شيخة المطيري.

اتسمت الأمسية بأجواء مملوءة بالإبداع والتواصل الثقافي، حيث ألقت الشاعرات قصائد تنوعت موضوعاتها بين الوطني والغزلي والاجتماعي. افتتحت الشاعرة المايدية ريانة العود الأمسية، ثم قدمت سلامة الأحبابي (قمرة) قصائدها بأسلوبها السلس، ما أسر قلوب الجمهور. كما أبدعت مريم النقبي وحمدة العوضي بإلقاء قصائد غنية بالصور الجمالية التي تعكس ثراء الثقافة الإماراتية. وفي ختام الأمسية، تم فتح باب التفاعل مع الجمهور، حيث أتيحت الفرصة لطرح الأسئلة والنقاش حول القصائد المقدمة، وأثر الشعر في تعزيز الهوية الثقافية.

وأكدت رئيسة مجلس أمناء الجائزة الدكتورة رفيعة غباش: «أن جائزة عوشة بنت خليفة السويدي تجاوزت مفهوم الجائزة التقليدي، لتصبح إضافة حقيقية للثقافة المحلية وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضافت غباش أن الأمسيات الشعرية والفعاليات التي تقدمها الجائزة تهدف إلى خلق منصة للتفاعل الأدبي، وإشراك الشعراء في الرؤية التي تسعى الجائزة إلى تحقيقها، والمتمثلة في تعزيز الحوار الثقافي والأدبي العابر للحدود.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب) تأسست في 28 أغسطس 2019، وتحظى برعاية ودعم من مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور.