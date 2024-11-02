احذر .. مخاطر قاتلة في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف بعض العلماء أن هناك مكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية، أنها تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.



لطالما رُوّج للتورين، وهو حمض أميني يعد أحد اللبنات الأساسية للبروتين، لفوائده المحتملة على القلب والأوعية الدموية، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في زيادة العمر المتوقع، كما توصلت دراسة أخرى أجرتها جامعة كولومبيا إلى أن التورين يمكن أن يحسن صحة الأشخاص في منتصف العمر من خلال تقليل الوزن المرتبط بالعمر وتعزيز المناعة.



وتوضح الطبيبة العامة، فيليبا كاي، أن "البروتين ضروري للنظام الغذائي لدعم إصلاح الخلايا وتكوين خلايا جديدة".

وأضافت أن التورين موجود في الأسماك واللحوم، وله دور في إنتاج الطاقة، ولهذا غالبا ما يُضاف إلى المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة.

ومع ذلك، أظهرت دراسة جديدة أن التورين قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث درس العلماء من عدة مؤسسات علمية في نانجينغ، الصين، تأثير الحمض الأميني على تطور تصلب الشرايين، وهي حالة تتسبب في تراكم الدهون والكوليسترول، ما يؤدي إلى تضيق الشرايين وتقليل تدفق الدم.



وأوضحت الدراسة أن الجرعة الزائدة من التورين قد تخفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، في حين أن الجمع بين التورين والكافيين في مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم، ما يعزز تصلب الشرايين عن طريق زيادة انقباض الأوعية الدموية وإحداث إصابات في الخلايا البطانية، ما يؤدي إلى تكوين لويحات تصلب الشرايين.

وفي الدراسة، تم فحص عينات دم من 145 شخصا، ووجد الفريق أن مرضى النوبات القلبية لديهم مستويات مرتفعة من هذا المكون مقارنة بالأصحاء. وقد اعتبر العلماء أن هذه المستويات المرتفعة قد تكون نتيجة للإجهاد القلبي وليس سببا مباشرا للنوبات القلبية.

واستخدم الفريق أيضا فئران المختبر لدراسة تأثير هذا الحمض الأميني على تصلب الشرايين. وبينما أظهر أنه يقلل من حجم اللويحات الشريانية، فإنه يجعلها أقل استقرارا، ما يزيد من خطر تمزقها وحدوث نوبات قلبية.

وحذر العلماء من أن مكملات هذا المكون قد تؤثر سلبا على استقرار اللويحات، ما يستدعي الحذر في استخدامها، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

ودعوا إلى مزيد من البحث لفهم الآثار المحتملة على صحة القلب.

تأتي هذه النتائج بعد دراسة سابقة من عيادة مايو كلينيك، التي أظهرت أن مشروبات الطاقة المليئة بالكافيين وهذا المكون، قد تؤدي إلى اضطرابات في النظام الكهربائي للقلب، ما يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

نشرت الدراسة في مجلة Exploratory Research in Pharmacology.

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