مباراة الاهلي والعين الإماراتي في كأس الانتركونتننتال.. خبيرة أبراج تتوقع فوز هذا الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حلول الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت القاهرة على أحر من الجمر، لمشاهدة اللقاء الممتع بين النادي الأهلي وفريق العين الإماراتي، في بطولة الانتركونتننتال، المقام على استاد القاهرة.

ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، عن حظوظ لاعبي الفريقين في مباراة اليوم.

حظوظ لاعبي النادي الأهلي

محمد الشناوي مواليد 22 ديسمبر برج الجدي: حظوظة خلال المباراة جيدة للغاية، سيكون لديه تركيز عالي ويقظ مما يجعله يتصدى لهجمات القوية على المرمى.

ياسر ابراهيم مواليد 10 فبراير برج الدلو: بالرغم من معاكسة الشمس لبرجه إلا أن القمر في بيت الحظ بمنزله، مما يجعله في حالة من التميز واللعب الإيجابي.

محمود كهرباء مواليد 13 أبريل برج الحمل: سيواجه حالة من التشتت وعدم التركيز ويمكن أن يكون عرضة للإصابة.

محمد مجدى أفشة مواليد 6 مارس برج الحوت: لديه تركيز عالي وتخطيط جيد خلال المباراة يجعله يصل لمرمى الخصم كثيرًا ويمكن أن يحرز أهداف.

طاهر محمد طاهر مواليد 7 مارس برج الحوت: حظوظة الإيجابية عالية، ولديه حالة من التركيز والتخطيط جيدًا، وهناك فرص لإحراز الأهداف.

عمر كمال مواليد 29 سبتمبر برج الميزان : وجود القمر في برجه يجعله مسيطر في أرض الملعب، وستتوفر لديه كافة الفرص التي تصنع منه نجم خلال هذه المباراة.

امام عاشور 20 فبراير برج الحوت: لديه تركيز عالي وتخطيط جيد خلال المباراة يجعله يصل لمرمى الخصم كثيرًا ويمكن أن يحرز أهداف.

حسين الشحات 21 يونيو برج الجوزاء: حظوظة الإيجابية جيدة، لأن القمر في وضع يوفر له طاقة، ولياقته البدنية تكون في أفضل حال، مما يساعده في تحقيق الأهداف، ويمكن أن يكون نجم المباراة.

مهاجم وسام ابوعلي 1 يناير برج الجدي: وجود القمر في وضع معاكس لبرجه، يجعله في حالة تشتت، وقد لا يكون في أفضل حالته خلال المباراة.

حظوظ لاعبي العين الإماراتي

خالد عيسي مواليد 15 سبتمبر برج العذراء: سيواجه حالة من التشتت وضعف التركيز خلال المباراة.

بندر الاحبابي 9 يوليو برج السرطان: القمر في وضع معاكس لبرجه، مما يجعله في حالة تشوش ولن يكون في أفضل حالته، وتركيزه ضعيف.

كاردوسو مواليد 19 أبريل برج الحمل: القمر في مواجهة برجه، مما يجعله مشتت ومشوش وقد يكون عرضة للإصابة بسبب ضعف التركيز.

أليخاندرو كاكو مواليد 11 يناير برج الجدي: سيكون القمر في وضع معاكس، مما ينعكس عليه سلبًا، ستكون لياقته البدنية ضعيفة وأكثر تشتت خلال المباراة.

تراوري مواليد 30 ابريل برج الثور : ستكون لديه طاقة بدنية عالية، تجعله قادر على اللعب خلال المباراة بمهارة عالية، ويمكن أن يحقق نجاح.

ماتياس بالاسيوس مواليد 10 مايو برج الثور: هناك حالة من التنظيم والتخطيط الجيد خلال المباراة، تساعده في توظيفها في تجاه سليم ولديه إصرار على تحقيق أهداف.

سفيان رحيمي مواليد 2 يونيو برج الجوزاء: لديه طاقة بدنية جيدة تساعده في اللعب جيدًا خلال المباراة، كما سيكون في تركيز عالي يجعله قادر على الحركة سريعًا وبخطوات فعالة في المباراة.

وفيما يتعلق بمن الفريق الفائز ؟

توقعت خبيرة الأبراج، أن لاعبي النادي الأهلي لديهم حظوظ أفضل للفوز في هذه المباراة.

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