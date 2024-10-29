طعام أخضر يقضي على سموم الكبد ويحارب السرطان.. احرص على تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

السبانخ من الخضروات المفيدة لصحة الجسم، إذ تحتوي على قيمة غذائية عالية، تسهم في التخلص من سموم الجسم ومحاربة الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

وذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن السبانخ غنية بالألياف التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم، ما يسهم في التخلص من الفضلات والسموم بشكل أكثر كفاءة، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا وتراكم السموم في الجسم.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن السبانخ غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة جهاز المناعة، ما يجعله أكثر كفاءة في مواجهة العدوى والأمراض المزمنة، وأبرزها فيتامين أ، وفيتامين سي، والحديد، كما تساهم هذه العناصر في تعزيز تدفق الدم، ما يحمي من الجلطات ويحسن تغذية الأعضاء الحيوية لتعمل بكفاءة أكبر.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن السبانخ غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة لنشاط الخلايا السرطانية، وبالتالي تقي من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة.

وأشار "القيعي" إلى فوائد أخرى لتناول السبانخ، ومنها:

1- دعم صحة الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء وعملية الهضم، والوقاية من أعراض عسر الهضم المزعجة مثل الإمساك، والانتفاخ، والإسهال.

2- الحفاظ على صحة العظام، إذ تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في السبانخ على بناء عظام قوية وصحية وتقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

3- تعزيز صحة القلب، إذ تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضًا:

منها الشاي الأخضر بالليمون.. 5 مشروبات صباحية تطرد سموم جسمك

تعاني من كثرة الاستيقاظ ليلا.. 8 أسباب صادمة تحدث لك

حمامة طريفة تخطف نظارة مصلٍ بالحرم المكي (فيديو)

تأثير الشمس في العقرب يُهدد مواليد هذه الأبراج.. تحذير من كوارث

قرية تظهر مرة واحدة فقط كل عام- 10 صور تكشف مفأجاة