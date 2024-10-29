طعام شائع لصحة الأمعاء ومحاربة نزلات البرد والإنفلونزا.. ابدأ يومك به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت أخصائية التغذية البريطانية زوي ويليامز إن تناول وجبة يومية يمكن أن تساعد على دعم صحة الأمعاء في الشتاء ومنع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وخفض ضغط الدم.

وأوضحت أخصائية التغذية أن الزبادي قد يسهم في دعم صحة الأمعاء، وفق ما كشف موقع "هيلث".

وتابعت: "مع الخريف والشتاء قد يتأثر الإيقاع اليومي والأمعاء بهذا التغيير، وتتزامن ميكروبات الأمعاء أيضا مع ساعة الجسم، ما يؤدي إلى تغيير مشهد الميكروبيوم والانتفاخ وآلام البطن واضطراب المعدة".

لذا من الأفضل اتباع نظام غذائي متنوع وغني بالألياف، ما يساعد على التأثير على ميكروبيوم الأمعاء، وهو عنصر مهم في الهضم وامتصاص الطعام.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متنوع من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة والأطعمة المخمرة في حصول ميكروبيوم الأمعاء على العناصر الغذائية التي يحتاجها .

وتدعم الألياف الأمعاء والقلب، حيث يمكن للأنظمة الغذائية الغنية بالألياف أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 30٪.

كما أن الألياف في الأمعاء الدقيقة ترتبط بالدهون والكوليسترول، ما يقلل من الامتصاص ويخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

ويتم تكسير الألياف بواسطة البكتيريا الموجودة في القولون لتشكيل أحماض دهنية قصيرة السلسلة، وتتفاعل هذه المركبات مع مستقبلات محددة على الخلايا التي تنظم ضغط الدم وتتحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم ووزن الجسم لدى مرضى السكري وتخفف الالتهاب، ما يحسن صحة القلب.

كما أن قلة النوم يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على هرمونات الجوع، ما يعني أن الشخص يصبح أكثر عرضة لتناول الأطعمة غير الصحية (التي تحتوي على مغذيات أقل ومستويات أعلى من السكر والدهون غير الصحية) عندما لا تنام جيدا.

وأوصت خبيرة التغذية بشرب الماء لمساعدة الأمعاء على العمل والهضم عن طريق تكسير الطعام حتى يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية، كما أنه يساعد على منع الإمساك.