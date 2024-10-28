ما هي أسوأ وأفضل مقاعد الطائرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اختيار مقعد مميز على متن الطائرة تجربة صعبة بالنسبة للعديد من الأشخاص.

وكشفت روزي عوض، مضيفة طيران، عملت في شركة فيرجن أستراليا خلال العقد الماضي، سر حجز مقعد في الصف الخامس من الطائرة عندما تسافر بغرض السياحة، وكذلك المقاعد التي يتعين عليها تجنبها - عند السفر على متن طائرة بوينج 737-800، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقالت: كنت أختار دائمًا الصف الخامس [على متن طائرتنا B737-800] عند النافذة، حيث توجد مناظر رائعة، يمكنك رؤية جناح الطائرة، وتحصل على مساحة إضافية للساقين، ولا توجد مخارج للطوارئ، ويمكنك وضع حقيبة تحت المقعد الأمامي، وهي قريبة للنزول من الطائرة، وهي واحدة من الصفوف الأولى التي يتم تقديم الخدمة فيها أثناء الرحلة.

كما كشفت روزي عن أسوأ مقعد لكل من الركاب وأفراد الطاقم، ما قد يؤدي إلى مواقف محرجة لأعضاء الطاقم.

وأضافت: «أسوأ مقعد (بالنسبة لطاقم الطائرة) هو المقعد 1R (في مقدمة الطائرة)، أنت تواجه المقصورة، وتنظر إلى الركاب... وهم ينظرون إليك... يمكن أن يتحول الأمر إلى مسابقة تحديق محرجة".

أما أسوأ مقعد بالنسبة للركاب فهو الصف الأخير، أو أي صف بجوار المرحاض.