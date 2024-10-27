الامارات | غروب ورمز تراثي في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غروب يلوّن الأفق، ويضفي سحره الخاص على قلب مدينة الفجيرة، حيث دوّار الدلة، الذي يحتفي بشكل جمالي برمز تراثي أصيل.. ذلك الذي يدور بكرم في البيوت والمجالس الإماراتية، ليضيّف الزوار، ويحيّي عشاق القهوة العربية، وينشر بصحبة الفناجين الصغيرة عبق المشروب المحبب.

ويعد هذا الدوّار من بين أبرز معالم مدينة الفجيرة، ويشهد دائماً أعمال توسعة وتجديدات، ليظل محتفظاً برونقه والخضرة التي تحرسه، وصوت الماء الذي ينساب رقراقاً من الدلة وما حولها من ديكورات تزيد المشهد جمالاً، لاسيما في هذا التوقيت الخاص جداً.. مع آخر شعاع للشمس.