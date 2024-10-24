خبيرة تحذر: هذه الأبراج العلاقة العاطفية معاها مش سهلة.. ابتعد عنها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة الأبراج هالة حافظ عن أزواج الأبراج التي لا تتوافق على الإطلاق.

وأوضحت "هالة" خلال استضافتها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، والمذاع على قناة "النهار" أن هناك بعض الأبراج التي من الأفضل أن تكون أصدقاء فقط، فالشراكة العاطفية معها قد تكون مجهدة وغير مستقرة بسبب الاختلافات الكبيرة في الشخصية.

وتابعت أن عدم التوافق بين بعض الأبراج قد يجعل العلاقة العاطفية صعبة ومجهدة، حيث يجد الشريكان صعوبة في فهم بعضهما البعض وتلبية احتياجات الآخر، لذلك، نصحت بالابتعاد والهروب عن هذه العلاقات لتجنب المشاكل المستمرة والإحباط.

برج الحمل لا يتوافق مع الجدي والعذراء.

برج الثور و الأسد والدلو.

برج الجوزاء و برج العذراء والحوت.

برج السرطان مع الحمل والقوس.

برج الأسد و برج العقرب.

برج العذراء و القوس والجوزاء.

برج الميزان لا يتفق مع الجدي و العقرب.

برج العقرب و الأسد والحمل.

برج القوس وبرج الجدي.

برج الدلو وبرج الحوت.

اقرأ أيضًا:

يحمي الكلي والكبد.. نوع خضار يقي من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول

15 صورة لـ قرية يملك كل ساكن فيها أغنية خاصة به- لن تتوقعها

واقعة غريبة وصادمة.. جثة تسقط من سيارة وسط الشارع

3 فئات ممنوعة من تناول الفول والطعمية صباحا.. احذروا المخاطر

47 صورة لأجمل النساء في العالم.. من المرشحات لـ لقب ملكة جمال الكون؟