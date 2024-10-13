كيف يؤثر استخدام اليد اليسرى على الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون بريطانيون أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى معرضون للإصابة بمشكلات صحية.

ويوجد أسباب قد تؤثر بها اليد المهيمنة على الصحة، منها الجينات والعوامل البيئية.

سرطان الثدي

تربط بعض الأبحاث القديمة بين استخدام اليد اليسرى والإصابة بسرطان الثدي، وفقا لموقع "هيلث لاين".

لكن العديد من هذه الدراسات فحص مجموعات سكانية صغيرة فقط، ووجدت دراسة في 2016 أن سرطان الثدي تطور في المتوسط ​​قبل عامين في الذين يستخدمون اليد اليسرى، ما يشير إلى أن الفحص المبكر قد يكون مبرراً لمستخدمي اليد اليسرى.

وقال الباحثون إن زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى مستخدمي اليد اليسرى قد يكون بسبب التعرض المتزايد للإستروجين أثناء وجودهم في الرحم، والذي يعتقدون أنه يسهم في استخدام اليد اليسرى.

ومع ذلك، لم تتمكن الأبحاث الحديثة من رسم رابط بين هرمون الاستروجين لدى الجنين واستخدام اليد اليسرى.

الفصام

وكشفت دراسة أجريت عام 2014 أن المصابين بالفصام كانوا أكثر عرضة لاستخدام اليد اليسرى أو استخدام اليدين معاً.

واقترح الباحثون أن السبب هو الجينات التي حددت مسبقاً كيفية تقسيم جانبي الدماغ لوظائفهما، وهي العملية المعروفة بالتخصيص الجانبي.

ويقول الباحثون إن الفصام قد يتطور بسبب قلة التخصيص الجانبي للدماغ، والذي قد يكون سمة أكثر شيوعاً لدى الذين يستخدمون اليد اليسرى. وتدعم دراسة في 2019 هذه النتائج، بالتصوير الدماغي والدراسات الجينية.

كما وجدت دراسة في 2024، أن المصابين بالفصام أكثر عرضة بمرتين لاستخدام أيدي مختلطة من الذين لا يعانون من الفصام.

الصحة العقلية

ولاحظت دراسة في 2019 ارتباطاً بين كون الشخص أعسراً والعديد من أعراض الصحة العقلية، بما فيها تغيرات في المزاج، ومشاعر القلق أو العصبية، والانفعال، والأرق، والعصابية، ولم تجد الدراسة صلة بين اليد اليسرى والاكتئاب.

مزايا اليد اليسرى

ورغم أنه قد تكون للذين يستخدمون اليد اليسرى بعض العيوب من منظور المخاطر الصحية، فقد يرجح أن لديهم أيضاً بعض المزايا. وقال بحث في 2021، إن النشاط البدني لدى الذين يستخدمون اليد اليسرى قد يحسن الطلاقة اللفظية، والتعرف على الأجسام والوجوه ومعالجتها.

وأشار بحث في 2019 إلى أن مستخدمي اليد اليسرى، أقل عرضة للإصابة بمرض باركنسون، ربما بسبب ارتباط وراثي.

وأخيراً، أشارت دراسة في 2017 إلى أن الرياضيين الذين يستعملون على اليد اليسرى في بعض الرياضات، أعلى تمثيلاً بكثير من السكان الأوسع. مثلاً، في حين أن حوالي 10% من الناس يستخدمون اليد اليسرى، فإن حوالي 30% من رماة النخبة في لعبة البيسبول هم من العُسر.

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