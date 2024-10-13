الامارات | نسر وابتسامة من «سفاري دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على عين وابتسامة صاحبه في «سفاري دبي».. نسر أميركي يستعرض قدراته ويفرد جناحيه، وكأنه يستعد للتحليق، خلال عرض الطيور الجارحة في الوجهة التي ترتحل بزوارها بين كائنات الحياة البرية، وممالك الحيوانات المختلفة، وتصحب العائلات والأفراد في جولة فريدة، خلال موسم يتعرّفون فيه عن قرب إلى ضيوف الحديقة الجدد، وفعالياتها التي ترسم الابتسامة على وجوه الجميع صغاراً وكباراً، وتجعلهم يقضون أوقاتاً ممتعة في هذه المساحة الرحبة على أطراف المدينة، ويعودون من «سفاري دبي» بمشاهد وذكريات لا تنسى، وكذلك بجرعة توعية عن تلك الكائنات، وضرورة الإسهام في الحفاظ عليها.