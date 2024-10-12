رجل يعود إلى الحياة خلال جنازته بطريقة صادمة- وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في حدث لا يصدق، استعاد رجل تركي وعيه أثناء تشييع جنازته وسط صدمة وذهول المعزين.

خلال مراسم تشييع جنازته، حدث ما لم يكن في الحسبان؛ حيث سمع المشيعون أصواتا صادرة من نعش المُسن "خالد بايسو".

عقب سماع تلك الأصوات، تم استدعاء الإسعاف فورا، لتكتشف بصدمة أن البالغ من العمر 84 عاما لا يزال على قيد الحياة، وإن كان بنبض ضعيف، وفقا لموقع "turkiyetoday".

نُقل فورا إلى المستشفى، ولكن للأسف، فارق الحياة بعد فترة وجيزة رغم كل الجهود المبذولة لإنقاذه.

وتم استلام جثمان المسن من قبل عائلته ونُقل لدفنه للمرة الثانية.

قال ييجيت بايسو، نجل المتوفي: "الطبيب قال إنه لم ير شيئا كهذا في حياته من قبل".

ووصف ابن أخيه "عثمان بايسو" المشهد قائلا: "كنا سندفنه حيا لو لم نسمع ذلك الصوت، كان ليموت تحت الأرض بمفرده".

وأضاف أن الحادث بدا وكأنه مشهد من فيلم.

وانتقد "عثمان" تعامل المستشفى مع الجثة، حيث تُركت في المشرحة لعدة ساعات في ظروف قاسية.

وأعلنت العائلة عن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد المستشفى، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ الفادح.

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