احذروا هذه الأعراض.. 5 علامات مبكرة للإصابة بنوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

النوبات القلبية من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ وتهدد حياة الجميع، ومع ذلك، يجهل البعض أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تظهر قبل فترة من حدوث النوبة القلبية.

وبحسب ما ذكره موقع Medcare UK وWebMD، إليك أبرز العلامات التحذيرية التي تكشف اقتراب الإصابة بالنوبة القلبية:

1- التعب والإرهاق المستمر

عند الشعور بالتعب المستمر خلال اليوم، حتى عند القيام بمهام بسيطة، عليك القلق.

يواجه بعض الأشخاص آلامًا في الصدر تزداد تدريجيًا، حيث يشعر الشخص بوجود ضغط على الصدر، خاصة عند القيام بأي مجهود بدني.

3- الصداع

المعاناة من الصداع المستمر أو المتكرر على فترات زمنية قصيرة يمكن أن تكون بمثابة إنذار.

4- ضيق التنفس

الشعور بعدم القدرة على التنفس بشكل جيد يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية قادمة، خاصة إذا شعرت به أثناء القيام بمهام بسيطة.

5- الإفراط في التعرق

يمكن أن يشير التعرق الزائد، خصوصًا في الأطراف العلوية والسفلية، إلى مشكلة خطيرة.

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