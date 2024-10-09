مفيد للضغط والقلب.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجوافة على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بفضل مذاقها الرائع والفريد، تعد الجوافة فاكهة لذيذة، فهي تغذي أجسامنا بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والألياف، وهي مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، لكن ماذا يحدث عند تناولها على معدة فارغة؟.

هل يجب تناول الجوافة على معدة فارغة؟ يجب على الأشخاص المعرضين لمشاكل صحية في الأمعاء أو الذين يعانون من ضعف في الهضم تجنب تناول الحمضيات مثل الجوافة والبرتقال على معدة فارغة لأنها قد تزيد من إنتاج الحمض في الأمعاء، وتزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة وقرحة المعدة، بحسب timesofindia.

يمكن أن تؤثر الألياف العالية في الجوافة أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي، يجب تجنب الجوافة على معدة فارغة إذا كان جهازك الهضمي لا يستطيع تناولها لأنها ثقيلة بطبيعتها وتستغرق وقتًا للهضم.

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بهضم جيد أو أولئك الذين اعتادوا على تحمل الألياف على معدة فارغة تناول الجوافة على معدة فارغة.

فيما يلي فوائد تناول الجوافة على معدة فارغة:

جيد لحركة الأمعاء

تناول الجوافة على معدة فارغة يساعد في الهضم لأنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف والمعادن، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، كما أن تناولها بانتظام يمكن أن يمنع الإمساك.

يوفر فيتامين سي

من المثير للدهشة أن الجوافة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، فيتامين سي مفيد لجهاز المناعة لأنه يقاوم العدوى، كما أنه مفيد لصحة العين والجلد، الجوافة مفيدة أيضًا في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

يخفض ضغط الدم

الأشخاص الذين يتناولون الجوافة لاحظوا انخفاضا في ضغط الدم لديهم، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم التي تساعد على استرخاء العضلات والأعصاب، كما يمكن أن تساعد الجوافة في تنظيم ضغط الدم.

يحسن صحة القلب

الجوافة مفيدة لتحسين صحة القلب لأنها غنية بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم وفيتامين سي والألياف والبوتاسيوم، يقلل البوتاسيوم من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

يساعد المغنيسيوم على استرخاء الأوعية الدموية، كما تقلل الألياف من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، تساعد الألياف أيضًا في التحكم في الوزن.

يحسن صحة الجلد

تعمل الجوافة على تحسين صحة الجلد، حيث تحتوي الجوافة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، حيث يساعد فيتامين سي على تفتيح البشرة وتقليل لون البشرة الداكنة، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة على الحفاظ على شباب البشرة وصحتها، كما تعمل على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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