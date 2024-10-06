الامارات | شاب يتخلص من قطعة ليغو عالقة في أنفه منذ 30 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تمكن أحد سكان ولاية أريزونا أخيرًا من إزالة قطعة ليغو من أنفه بعد ما يقرب من ثلاثة عقود. وأوضح أندي نورتون، الذي يُعرف أيضًا باسم بن هافوك، والبالغ من العمر 32 عامًا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كيف قام بدفع القطعة في أنفه في التسعينيات عندما كان عمره حوالي ست سنوات.

وكشف أنه أخيرًا، أصبح بإمكانه "الشم" بعد أن قام مؤخرًا بنفخ أنفه في الحمام لتحرير قطعة ليغو كانت عالقة في أنفه لما يقرب من ثلاثة عقود.

وشارك هافوك، القصة الغريبة على إنستغرام، كما نقلتها محطة "سي أن أن" مشيرًا إلى أنه عانى لسنوات من "مشاكل تنفسية متعددة" شملت الربو، بالإضافة إلى تشخيص حديث بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. وفي ذلك الوقت، قال هافوك إنه حاول إخراج القطعة الصغيرة بمساعدة رجل ليغو (قطعة أخرى أكبر)، معتقدًا أن القطعتين يمكن أن تلتصقا.

قال نورتون: "كان الأمر أشبه بمهمة إنقاذ". ولم تسر "الفكرة الرائعة" كما خطط لها، وعلق رأس الليجو أيضًا، فاستخدمت والدة نورتون ملقطًا لإزالة الألعاب، ولكن دون علمهما، ظلت نقطة الليجو الصغيرة في مكانها في الأنف.

وقال هافوك إنهم كانوا ينفخون أنوفهم في الحمام طوال الأشهر الستة الماضية وفقًا لنصيحة طبيبهم بسبب ظروف الجفاف القاحلة في أريزونا، عندما خرجت القطعة.

وقال هافوك في الفيديو مستعرضا القطعة الصغيرة الحجم: "اليوم، كنت أنفخ أنفي في الحمام، وفجأة، نفخت نقطة ليجو كانت في أنفي لمدة 26 عامًا على الأقل".