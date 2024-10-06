قبل دخول الشتاء.. فيتامينات ومعادن تحمي الجسم من الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - بعض المكونات في النظام الغذائي قد تسهم في تقوية جهاز المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى مثل كورونا أو الانفلونزا.

ويعتبر البروتين من أبرز العناصر الغذائية التي تعتبر بمثابة العمود الفقري لآلية دفاع الجسم عن نفسه، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ويجب تضمين البيض والأسماك والدواجن واللحوم والألبان مع الوجبات اليومية، لضمان الحصول على نوعية أفضل من البروتين.

كما يوجد بروتين عالي الجودة أيضا في البقول والعدس والمكسرات وبعض الخضروات.

فيتامين "أ"

ويعزز فيتامين أ وينظم أحد أهم أعضاء المناعة في الجسم، وهو الجلد، كما يساهم في مناعة الجهاز الهضمي والرئتين.

ويُنصح بتناول الأطعمة البرتقالية والحمراء للحصول على فيتامين "أ"، مثل البطاطا الحلوة، والمشمش والجزر والفلفل الأحمر، وكذلك صفار البيض.

ومن المعروف أن فيتامين "سي" معزز قوي للمناعة. ونحن بحاجة إليه كل يوم لأن الجسم لا يخزنه، ويوجد في: الحمضيات، والطماطم، والفلفل، والبروكلي، والكيوي، والفراولة، ومعظم الفواكه والخضروات.

فيتامين "د"

وتوجد أدلة بحثية على أن فيتامين "د" لديه القدرة على الحماية من التهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك الالتهاب الرئوي.

وبالإضافة إلى أشعة الشمس، يوفر سمك السلمون والأسماك الداكنة الأخرى هذا الفيتامين.

وكذلك الحال مع الحليب المدعم بفيتامين د ومشروبات الصويا.

الزنك

والزنك هو أيضاً معزز قوي للمناعة، يشارك في أكثر من 300 تفاعل يساعد في حماية أجسامنا من الجراثيم.

والمحار ولحوم البقر وحبوب الإفطار المدعمة هي المصادر الأكثر فعالية لهذا العنصر الغذائي.

البروبيوتيك

ويقول الباحثون إن البروبيوتيك، أو "البكتيريا المفيدة"، الذي يوجد في أطعمة مثل الزبادي والخرشوف والبصل، وكذلك يوجد في المكملات الغذائية، ما يساعد الجسم على إنتاج المزيد من الأجسام المضادة، لتحفيز القدرة على محاربة الفيروسات.

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