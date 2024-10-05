الامارات | زوجان حاولا بيع طفلهما مقابل 1000 دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول زوجان شابان بيع طفلهما البالغ من العمر شهرين مقابل 1000 دولار فقط قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما وفقا لما ذكره موقع "غراي نيوز" الإخباري.

ووفقًا لمكتب عمدة مقاطعة بينتون، في الولايات المتحدة، استجابت السلطات لنداء من مخيم هايد أواي في روجرز، بعد أن أبلغ شخص ما عن محاولة دارين أوربان، 21 عامًا، وشالين إهلرز، 20 عامًا، التخلي عن طفلهما مقابل علبة بيرة مكونة من ست زجاجات ثم 1000 دولار.

وأبلغ المتصل الشرطة أن الطفل يبدو أنه يحتاج إلى رعاية طبية، ليتم نقله بعدها إلى المستشفى بواسطة خدمات الطوارئ الطبية.

وبحسب إفادة خطية، تم تسليم الطفل إلى رجل في المخيم سأل عما إذا كان بإمكانه "الحفاظ على الطفل طوال الليل" مقابل ست عبوات بيرة. وقال الرجل، الذي بدا "في حالة سُكر شديد" عندما تحدث إلى السلطات، إنه كان قلقا بشأن رفاهية الطفل.

وقال الموقع الإخباري أن إهلرز أخبرت الرجل وشخصًا آخر أن "امتلاك ثلاثة كلاب وطفل ليس بالأمر الجيد" وقالت إنها ستبيع الطفل مقابل 1000 دولار. وكتب الرجل الآخر عقداً مع الزوجين للتوقيع عليه وأخبرهما أنه يمكنه منحهما شيكًا بقيمة 1000 دولار يوم الاثنين.

وحصل الضابط المستجيب على العقد الموقع من والدي الطفل والذي جاء فيه، "أنا دارين أوربان وشالين إهلرز أوقع على حقوقنا في [..] لطفلنا الصغير [....] مقابل 1000 دولار في 21/09/2024".

وتم توقيع الرسالة من قبل الزوجين وتضمنت "إخلاء مسؤولية" نصه ": بعد التوقيع على هذا لن تتمكنا من تغيير آرائكما ولن تتواصلا مرة أخرى أبدًا".

وعندما تحدثت السلطات مع أوربان وإيلرز، قال الزوجان إن طفلهما يخضع للتبني، وفقًا لإفادة خطية.

وحصلت السلطات على مقطع فيديو على الهاتف المحمول لأوربان وإيلرز يوقعان على الرسالة. وقال الزوجان إنهما سجلا ذلك لأنهما خططا "لإضفاء الشرعية" على التبني يوم الاثنين، وفقًا للإفادة الخطية.

وأخبر الشهود المحققين أن الطفل كان يعاني من "رائحة الأمونيا والبراز السيئة". تم القبض على أوربان وإيلرز واشتراط إطلاق سراحهما بكفالة قدرها 50 ألف دولار.