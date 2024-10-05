الامارات | مدينة إكسبو دبي.. مصنع للألعاب والفرح في «موسم الشتاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق مغامرة شتوية ساحرة في «مدينة الشتاء» خلال الفترة من السادس إلى 31 ديسمبر المقبل، وتشهد تحول ساحة الوصل إلى وجهة احتفالية شتوية ومصنع ضخم للألعاب.

وقالت المدير الإبداعي التنفيذي - الترفيه والتجارب في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول، إن «مدينة الشتاء هذا العام ستنطلق بالشراكة مع (تويز آر أص)، وستكون تجربة رائعة لجميع أفراد العائلة، ونتطلع لرؤية ساحة الوصل تتحول إلى ورشة ألعاب مذهلة، مع مجموعة من الأنشطة الشيقة والعروض البصرية والضوئية الآسرة، ونتطلع إلى صنع العديد من الذكريات مع زوارنا في هذا الموسم الاحتفالي».

من جهته، قال مدير عام «تويز آر أص» في مجموعة الفطيم، باش رمزان: «فخورون بالشراكة مع مدينة إكسبو دبي في (مدينة الشتاء) التي أصبحت إحدى أبرز المحطات في احتفالات نهاية العام، والتي ينتظرها الجمهور بشوق، وستكون مشاركتنا حافلة بالأنشطة والفعاليات للكبار والصغار».

وتقدم «مدينة الشتاء» العديد من النشاطات المستوحاة من سحر العطلات، بما في ذلك لقاء سانتا، والمشاركة في ورش العمل التي يستضيفها مساعدو سانتا، وسوق القطب الشمالي. ويمكن للزوار الدخول إلى مصنع الألعاب والمساعدة في تنظيم جبال من الهدايا، ومد يد العون للسيدة كلوز وهي تفرز قوائم المشاغبين والطيبين. كما يستطيع الصغار والكبار تجربة تزيين الكعك والحرف اليدوية المختلفة. ويعود هذا العام صندوق بريد سانتا ليرسل الأطفال أمنياتهم عبره، وكل مساء، سينضم طفل محظوظ إلى سانتا ليضيء شجرة الأعياد، ما يضيف لمسة خاصة على الاحتفالات.

آمنة أبوالهول:

مدينة الشتاء ستكون تجربة رائعة لجميع أفراد العائلة، مع أنشطة شيقة وعروض بصرية وضوئية آسرة.