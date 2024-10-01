فيديو صادم.. رجل يضرب إمام مسجد بكرسي أثناء صلاة الفجر في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، أقبل رجل على ضرب إمام مسجد بكرسي أثناء صلاة الفجر في تركيا.

الفيديو الذي انتشر عبر موقع "إكس"، أثار جدلا واسعا على منصات التواصل، إذ استنكر البعض الواقعة، فيما توقع آخرون أن المعتدي قد يعاني من اضطرابات عقلية.

وظهر إمام المسجد وهو يقطع الصلاة، ويلتفت إلى الخلف ليرى المعتدي عليه، في حين تدخل بعض المصلين لحماية الإمام.

وعقب انتهاء الصلاة، ضرب أحد كبار السن المعتدي على رأسه، ليحاول الفرار من المسجد، لكن المصلين تمكنوا من القبض عليه أثناء خروجه.

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