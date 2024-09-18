تصيب الكلى والكبد بالتليف.. احذر تناول هذه الأطعمة ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

النظام الغذائي المتوازن والصحي هو المفتاح للحفاظ على صحة الكبد والكلى. هناك بعض الأطعمة التي قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض هذين العضوين، وخاصة عند تناولها في المساء.

ووفقًا لموقع "هيلث لاين"، إليك الأطعمة التي يجب تجنبها ليلاً للحفاظ على صحة الكبد والكلى:

الأطعمة الدهنية المشبعة والكوليسترول العالي

مثل اللحوم الحمراء الدهنية، الأطعمة المقلية، الزبدة، والأجبان كاملة الدسم. تناول هذه الأطعمة قبل النوم مباشرة يمكن أن يسهم في تراكم الدهون في الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بتشحم الكبد الدهني.

الأطعمة الغنية بالصوديوم

مثل الأطعمة المصنعة والمملحة، والوجبات السريعة. ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم يمكن أن يزيد من الضغط على الكلى ويؤدي إلى تلفها.

الأطعمة الغنية بالسكر

مثل المشروبات الغازية والحلويات. الإفراط في تناول السكر قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، والذي بدوره يمكن أن يؤثر سلباً على الكلى والكبد.

الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني

الإفراط في تناول البروتين الحيواني، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، قد يضيف ضغطًا إضافيًا على الكلى.

الأطعمة المصنعة والمضافات الغذائية

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على مضافات غذائية قد تكون ضارة بالكبد والكلى.

أطعمة مفيدة لصحة الكبد والكلى

- الفواكه والخضروات غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تنظيف الجسم وتقليل الالتهابات.

- الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والأرز البني.

- البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج المشوي والأسماك.

- المكسرات والبذور غنية بالدهون الصحية والألياف.

نصائح طبية مهمة

- شرب كمية كافية من الماء يساعد على طرد السموم من الجسم وحماية الكلى.

- ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين وظائف الكبد والكلى.

- الحفاظ على وزن صحي؛ السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد والكلى.

- التوقف عن التدخين؛ التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد والكلى.

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