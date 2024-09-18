ماهي متلازمة دريسلر؟ إليك الأعراض والأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

متلازمة دريسلر هي حالة طبية نادرة تحدث عادة بعد الإصابة بنوبة قلبية أو جراحة في القلب. تتميز هذه المتلازمة بظهور التهاب في الأنسجة المحيطة بالقلب، مثل التامور (الكيس الذي يحيط بالقلب).

أوضحت مؤسسة القلب الألمانية أن متلازمة دريسلر، هي تفاعل التهابي خطير ممكن، بعد نوبة قلبية، أو جراحة القلب، أو أي إصابة أخرى في أنسجة القلب، ولذلك يُعرف المرض أيضاً بمتلازمة ما بعد احتشاء عضلة القلب.

أعراض متلازمة دريسلر:

آلام في الصدر: تشبه إلى حد كبير آلام النوبة القلبية، ولكنها قد تكون أقل حدة وأكثر استمرارية.

الحمى: ارتفاع درجة حرارة الجسم.

صعوبة في التنفس: خاصة عند الاستلقاء.

تعب عام: إحساس بالتعب والإرهاق المستمر.

سعال جاف: قد يكون مصحوبًا بدم.

طرق العلاج

عادة ما تعالج بالأدوية المضادة للالتهابات، وإذا تسببت المتلازمة في تراكم السوائل في كيس التامور أو الرئتين، يمكن إزالتها بإجراء يعرف "البزل"، حيث يسحب السائل المتراكم بكانيولا مع حقنة.

وإذا كان المرض شديداً للغاية، فقد يكون هناك أيضاً خطر الإصابة بـ "الدكاك القلبي"، الذي يهدد الحياة، وهو من المضاعفات، التي يصبح فيها القلب مضغوطاً ولا يستطيع ضخ ما يكفي من الدم، ما يتطلب الخضوع لجراحة فورية.

عوامل الخطر:

نوبة قلبية حادة

جراحة القلب

الالتهابات