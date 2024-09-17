"الفرح تحول لمأتم".. هذا ما حدث لعروس يوم زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحولت أجواء الفرح إلى مأتم، بعدما توفيت عروس جزائرية يوم زفافها، وذلك إثر حادث سير مروع وقع على الطريق بمنطقة البصان.

وفقا لما أفادت به وحدة الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، تلقت السلطات إشعارا بوقوع حادث انقلاب سيارة واصطدامها بسيارة أخرى، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم العروس التي كانت في طريقها إلى منزل الزوجية، وفقا لموقع "hibapress".

نُقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، بينما لفظت العروس أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.

وتحول فستان العروس الأبيض إلى كفن يحمل معه آلام الفراق وحسرة الأهل والأصدقاء.

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