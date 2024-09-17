"حفلة الثعابين".. 10 صور لرجل يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مرعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد عشاق الزواحف وهو مستلقٍ بين عدد كبير من الثعابين الضخمة للاحتفال بعيد ميلاده، ما أذهل المستخدمين بتصرفه الجريء.

لقد أخذ جاي بروير، مؤسس حديقة حيوان الزواحف، محتواه الفريد من الزواحف إلى مستويات جديدة، كان المشهد مهيبًا لدرجة أن عدد الثعابين أصبح تحديًا في حد ذاته، بحسب ndtv.

"الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وحصد أكثر من 740 ألف مشاهدة و9300 إعجاب، يظهر بروير محاطًا بأصدقائه الثعابين.

وقال الرجل: "إنها حفلة ثعابين! إنه عيد ميلادي اليوم، لذلك أردت أن أخبر الجميع بمدى تقديري لكل الحب وإظهار الحفلة الرائعة التي أقمتها. كما ترون، تمكن معظم أصدقائي من الحضور، واستمتعنا كثيرًا".

وتابع: "أردت فقط أن أشكركم جميعًا الذين تابعوني طوال رحلتي. لم أكن لأتمكن من القيام بذلك بدون كل واحد منكم. لقد كان الأمر لا يصدق تمامًا وأفضل مما كنت أتخيله على الإطلاق".

كان رد فعل مستخدمي إنستجرام سريعًا، علق جورج آجي قائلاً: "هذا أمر رائع للغاية! لم أرَ شيئًا مثله من قبل. عيد ميلاد سعيد يا جاي!" وأضاف مايك جاميسون: "لا أصدق عدد الثعابين الموجودة! يبدو هذا أروع حفل على الإطلاق".

وقد أذهل حجم الحدث الآخرين، فقد علق أحد المتابعين قائلاً: "يا إلهي، هذا عدد كبير من الثعابين! أتمنى أن تكون قد قضيت وقتًا رائعًا"، بينما قال آخر: "هذا بالتأكيد ليس حفل عيد ميلاد عاديًا!"

كما أعرب متابعو السيد بروير عن تقديرهم له، وكتب دواين ويلز: "أنت أسطورة يا جاي. شكرًا لك على تقديم مثل هذا المحتوى الرائع لنا دائمًا"، وأضاف مستخدم آخر: "حماسك وحبك للزواحف أمر ملهم. أتمنى لك المزيد من أعياد الميلاد المليئة باللحظات الرائعة!"

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