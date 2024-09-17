تقوي قلبك.. 5 أطعمة تساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تنظيم نسبة الكوليسترول بالدم أمر مهم للحفاظ على صحة قلبك، نظرا لأن ارتفاعها قد يسبب مشكلات صحية خطيرة.

وكشف موقع thehealthsite 5 أطعمة تساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول بالدم، وهي:

الأسماك الدهنية

أسماك السلمون والماكريل والسردين يمكن لها خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، لأنها مصادر جيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد ضرورية لصحة القلب.

اللوز

اللوز مصدر رائع للدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، والألياف ومضادات الأكسدة، والتي تخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

الأفوكادو

فاكهة مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب، وخاصة حمض الأوليك، ويمكن أن تساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ مع تعزيز نسبة الكوليسترول الجيد.

بذور الشيا

يمكن لإضافة بذور الشيا لنظامك الغذائي خفض مستويات الكوليسترول السيئ LDL بشكل طبيعي، لأنها مليئة بالدهون الصحية والألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

زيت الزيتون

هذا الزيت يمكن إضافته إلى نظامك الغذائي الصحي للقلب، لغناه بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، والتي تخفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم.

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