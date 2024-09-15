دراسة: هذا الدواء قد يكافح الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف بحث جديد لعلماء من الصين بالتعاون مع زميل في الولايات المتحدة، أن إعطاء القردة عقار الميتفورمين لعلاج مرض السكري يمكن أن يقلل من الشيخوخة في أعضاء متعددة، بما في ذلك الدماغ.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، استمرت الدراسة ما يقرب من 4 سنوات، وشملت تأثير الميتفورمين على الجسم، والتي أجروها مع العديد من قردة السينومولجوس.

أجرى فريق البحث دراسة استمرت 40 شهرا مصممة خصيصا لمعرفة المزيد عن تأثير الدواء على العمر البيولوجي للثدييات.

ووجد فريق البحث أدلة على تباطؤ الشيخوخة البيولوجية في العديد من الأعضاء، بما في ذلك: الكلى والرئتين والجلد. كما وجدوا أن العضو الذي بدا أنه يستفيد أكثر هو الدماغ.

وقد شهدت جميع القردة في التجربة تباطؤاً في التدهور المرتبط بالعمر.

وفسر الباحثون هذا التأثير بأن الدواء ينشّط خلايا تنتج بروتيناً بروتينًا يسمى NRF2، والذي أظهرت الأبحاث السابقة أنه يحمي من تلف الخلايا أثناء نوبات الالتهاب.