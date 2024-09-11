فوائدها أغلى من الذهب.. 5 مشروبات طبيعية تعالج الإمساك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تساعد بعض المشروبات في تخفيف أعراض الإمساك، وذلك بفضل احتوائها على الألياف والمواد المغذية الأخرى التي تحتوي عليها، بحسب ما ذكر موقعي "healthline" و"medicalnewstoday".

عصير البرقوق

يحتوي على الألياف التي قد تزيد من حجم البراز، وذلك بفضل احتوائه على "السوربيتول" الموجود به يساعد على تليين البراز، ما يسهل عملية إخراجه.

كما أن عصير البرقوق أيضا مصدرا جيدا لفيتامين سي والحديد.

عصير التفاح

غالبا ما يوصى به للأطفال الذين يعانون من الإمساك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز والجلوكوز والسوربيتول.

كما أن تناول عصير التفاح قد يسهم في علاج الإمساك، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من البكتين.

عصير الكمثرى

يحتوي على نسبة عالية من السوربيتول والفيتامينات، ما يساعد على الحماية من الإمساك.

عصير الليمون

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو مركب مضاد للأكسدة يسحب الماء إلى الأمعاء.

كما أن زيادة محتوى الماء داخل الأمعاء يمكن أن يساعد في تليين البراز وتحفيز حركات الأمعاء.

عصير التوت

قد يكون مفيدا لتخفيف الإمساك وتقليل البكتيريا المعوية في ميكروبات الأمعاء.

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