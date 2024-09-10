4 أطعمة تساعد في تعزيز خصوبة النساء.. احرصي على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز الخصوبة وتزيد من فرص الحمل وتؤدي دورًا حاسمًا في الصحة الإنجابية.

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول، إليك 4 أطعمة رئيسية وأثرها على الجسم لدي النساء

- السلمون والأسماك الدهنية

وأضاف من خلال تصريح لمصراوي إن السلمون والأسماك الدهنية غنية بأحماض الأوميجا 3 الدهنية التي تساهم في تحسين جودة البويضات وتنظيم الدورة الشهرية.

تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الخصوبة.

تعمل على تحسين تدفق الدم إلى أعضاء الحوض، مما يدعم صحة الجهاز التناسلي.

- البروكلي والقرنبيط

غني بالألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الهضم.

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين ك وحمض الفوليك، والتي تلعب دورًا هامًا في صحة البويضات.

تحمي البويضات من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

- البذور والمكسرات

تحتوي على الزنك والسيلينيوم، وهما معادن ضرورية لصحة الهرمونات ووظائف الغدة الدرقية.

غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساهم في تنظيم الهرمونات الجنسية.

يحمي البويضات من التلف ويحسن من جودتها.

- الحبوب الكاملة

غنية بالألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الهضم.

تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والبروتينات الضرورية لصحة الجسم بشكل عام.

تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

نصائح طبية للنساء لزيادة الخصوبة

حاولي قدر الإمكان تناول الفواكه والخضروات الطازجة للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية.

قللي من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة.

الماء يساعد على طرد السموم من الجسم وتحسين وظائف الأعضاء.

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