فيديو| فيل يقلب سيارة بطريقة مفزعة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، قام فيل بقلب سيارة على سقفها في حديقة وطنية بتايلاند تدعى " متنزه خاو ياي الوطني"، وتم توثيق هذه اللحظات من قبل المقيمين في منزل عائلي قريب.

وبحسب ما ذكره موقع mustsharenews، يظهر في بداية مقطع الفيديو ثلاثة أفيال برية تتجول بالقرب من سيارة الهوندا السوداء، ومن ثم أن أحد الأفيال يقترب من السيارة ويستخدم خرطومه لقلبها مرتين.

وسرعان ما غادرت شاحنة سوداء أخرى كانت متوقفة بجانب سيارة الهوندا المكان عندما اقترب الفيل، وأوضح البعض أن ما دفع الفيل لذلك وجود طعام داخل السيارة وغالبًا ما استنشق رائحته ما دفعه لقلبها عدة مرات للوصول إليه.