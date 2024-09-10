شركة صينية مهددة بخسارة أكثر من 4 ملايين دولار والإفلاس.. والسبب خطأ فادح لـ موظف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تواجه شركة صينية صغيرة متخصصة في بيع الغسالات خسارة محتملة قدرها 30 مليون يوان (4.2 مليون دولار) بعد أن قام أحد الموظفين بوضع علامات خاطئة على المنتجات بأسعار خاطئة.

اضطرت شركة Little Swan Dongshan Franchise Shop، وهي شركة صغيرة مقرها آنهوي بالصين، إلى مطالبة العملاء بإلغاء طلباتهم بعد أن تسبب خطأ ارتكبه أحد الموظفين في جولة تسوق عبر الإنترنت لمدة 20 دقيقة قد تؤدي إلى خسارة صافية قدرها 4.2 مليون دولار، بحسب odditycentral

وذكرت وكالة الأنباء الصينية Red Star News أنه في 28 أغسطس، تم وضع أكثر من 40 ألف طلب لشراء غسالات مختلفة على متجر Tmall عبر الإنترنت الخاص بالشركة الصغيرة حتى لاحظ شخص ما أخطاء التسعير وأغلق المتجر.

في تلك النافذة، باعت Little Swan غسالات بقيمة 70 مليون يوان مقابل 40 مليون يوان فقط، ما يعني أنها قد تضطر إلى تكبد خسائر قدرها 30 مليون يوان إذا اضطرت إلى الوفاء بالطلبات.

وقالت الشركة في بيان لها: "إن عشرات الآلاف من الطلبات وعشرات الملايين من اليوانات أرقام فلكية بالنسبة لنا، ونحن نشعر بالأسف الشديد لجميع العملاء المتضررين".

وأضافت: "نرجوكم أن تتفهموا الصعوبات التي نواجهها وأن توافقوا على سحب الطلبات، وسنعيد إليكم أموالكم في أسرع وقت ممكن".

ويبدو أن أحد موظفي الشركة قام عن طريق الخطأ بوضع علامات خاطئة على بعض غسالاتها بسبب سوء فهمه للتسعير التفضيلي لمتجرها الإلكتروني Tmall، ما أدى إلى خصومات كبيرة لفتت انتباه المتسوقين على الفور.

على سبيل المثال، تم تسعير الغسالات التي كان سعرها عادة 1699 يوان (240 دولارًا) بمبلغ 299 يوانًا فقط، في حين تم تسعير الموديلات التي كان من المفترض أن يكون سعرها 2499 يوانًا بشكل خاطئ بمبلغ 439 يوانًا.

وقال مالك متجر ليتل سوان دونغشان فرانشايز: "بسبب سوء الفهم، ارتكبنا خطأً فادحًا، ندرك أن هذه القضية تسببت في ارتباك بين الجمهور وأحدثت اضطرابًا خطيرًا في السوق. نشعر بالذنب والانزعاج الشديدين".

ولإقناع الناس بأن الخصم الكبير كان نتيجة خطأ شخص، أصدر متجر Little Swan Dongshan Franchise Shop مقطع فيديو قصيرًا للموظف المسؤول عن خطأ التسعير حيث اعتذر عن الخطأ، وأضاف أنه لا يمكنهم تغطية الخسائر حتى لو باعوا كل ما يملكون.

وتحقق هيئة الرقابة على السوق المحلية حاليا في هذه القضية، وقال خبراء قانونيون لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إن "الشركة لابد أن تقدم أدلة دامغة تثبت أنها ارتكبت خطأ حقيقيا حتى تقتنع المحكمة بالحكم لصالح إلغاء عقد الشراء، وإلا فإنها قد تضطر إلى الوفاء بعشرات الآلاف من الطلبات وربما الإفلاس.

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