30 صورة خطفت بها الأنظار في حفل زفافها.. معلومات عن البلوجر مريم سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت البلوجر المصرية مريم سيف الأنظار في حفل زفافها على البلوجر هاني شاهر الذي أقيم مساء أمس الأربعاء في إحدى الفنادق بالقاهرة.

وظهرت مريم بفستان زفاف منفوش باللون الأبيض ومن التول المرصع باللولي والكريستال وطرحة طويلة مرصعة بالخرز اللامع.

وفي هذا الصدد نوضح لكم في هذا التقرير أبرز معلومات عن البلوجر مريم سيف، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-بلوجر مصرية.

-تخرجت مريم من كلية الإعلام.

-تبلغ من العمر 27 عاما.

-عملت في مجال الموضة والدعاية والإعلان.

-تزوجت سابقا من البلوجر محمد شرف.

-لديها طفلة تدعى "مريم" من زوجها السابق تبلغ من العمر 3 سنوات.

-تسبب الخلافات الزوجية في انفصالها عن البلوجر محمد شرف.

-أعلنت خطوبتها على زوجها الحالي البلوجر هاني شاهر بعد عامين من طلاقها.

-لديها 3 مليون ونصف متابع على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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