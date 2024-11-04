وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التخصصات الصحية

وأبرزت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي مشاريع التقييم/ قسم ممثلي الفاحصين والمرضى: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مشاريع أول/ الإدارة العامة للمشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)