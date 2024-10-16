وظائف شاغرة في شركة الذكاء الاصطناعي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “SCAI”- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الذكاء الاصطناعي

وأبرزت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس ما قبل المبيعات.

– مدير الحسابات.

– مدير المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)