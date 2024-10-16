شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تنظيم الكهرباء

وأبرزت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً

– محلل أول أمانة مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، الشريعة، المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال).

– محلل أول تبريد مناطقي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)