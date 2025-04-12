اليابان | جناح الأردن في أوساكا إكسبو: ”نسج المستقبل“... عبر حكايات الرمل والضوء

سياحة وسفرثقافة 13/04/2025

يأخذك جناح المملكة الأردنية الهاشمية في رحلة ملهمة تنسج خيوط المستقبل من جذور الماضي العريق. يتمحور المعرض حول تقديم لمحة عميقة عن تاريخ الأردن وثقافتها الغنية، من خلال مزيج فني مبتكر يجمع بين التقاليد والابتكار.

يستوحي شعار جناح الأردن تصميمه من الشماغ الأردني الأحمر والأبيض، الرمز الوطني العريق الذي يُجسّد الهوية والثقافة والروح الأصيلة للمملكة. تعكس الأنماط الهندسية المتداخلة في الشعار تصميم الكوفية الأيقوني، بما يحمله من دلالات على الوحدة والقوة والانتماء، وتُعبّر عن الجذور العميقة التي تربط الأردنيين بتاريخهم وأرضهم. أما الخطوط المتدفقة، فهي ترمز إلى ديناميكية الأردن وروحه المتجددة، حيث يلتقي الماضي المجيد برؤية مستقبلية طموحة، تجسّد السعي نحو الابتكار والتطور. وبهذا التصميم المتقن، يقدّم الأردن هويته الثقافية بفخر على الساحة العالمية، في توازن رشيق بين التراث والحداثة، ليُبرز للعالم صورة وطن نابض بالإبداع والطموح، يصوغ مستقبله مستلهمًا من تاريخه.

في القاعة الرئيسية، يُستقبل الزوار في فضاء عرض دائري غامر، محاط بأخشاب أشجار الأرز العريقة المستقدمة من قرية كاميكيتاياما في محافظة نارا اليابانية، رمزًا للصداقة بين اليابان والأردن، وتكريمًا للطبيعة والصلابة.

ما يميّز هذا الفضاء الفريد هو أرضيته المفروشة برمال الصحراء الأردنية الناعمة، حيث يُدعى الزوار للجلوس مباشرة على الرمال، في تجربة حسية تُمكّنهم من التواصل مع الأرض والتاريخ.

وتُعرض على شاشة بانورامية بزاوية 360 درجة مشاهد بصرية تنبض بالحياة، تجسد تاريخ حضارات الميسوبوتاميا القديمة التي شكّلت مهدًا للإنسانية، وتُظهر مواقع أثرية كالبتراء والقصور الصحراوية، بينما تنساب الموسيقى والأصوات الطبيعية لتضفي طابعًا شعوريًا يدمج العين والأذن والوجدان.

يحمل هذا العرض عنوان ”نسج المستقبل“، في إشارة إلى كيف يمكن أن يشكّل الماضي أساسًا لرؤية مستقبلية مستدامة، تستند إلى الهوية الثقافية، الابتكار، والانفتاح على العالم.