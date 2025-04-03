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"العزم": سامراء ليست صفقة سياسية ولا ورقة مذهبية

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"العزم": سامراء ليست صفقة سياسية ولا ورقة مذهبية

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بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

كلا، ماضيه يثير المخاوف

كلا، ماضيه يثير المخاوف

لا أهتم بالأمر

لا أهتم بالأمر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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