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لجنة برلمانية: ما يتعرض له قائد شرطة الكرخ اجحاف غير مبرر

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لجنة برلمانية: ما يتعرض له قائد شرطة الكرخ اجحاف غير مبرر

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أن "الكل يشهد بشجاعة ومهنية اللواء عدنان الجبوري وكانت قيادته محنكة خلال فترة تسنمه المنصب ولا وجود لمثل هكذا ادعاءات فهي باطلة تماماً".

ولفت وتوت الى أن "المرحلة التي يمر بها البلد والمنطقة لا تتحمل ان يتم فتح دفاتر قديمة فنحن بحاجة الى تكاتف الجميع"، مضيفا "ولا ننسى باننا مقبلين على الانتخابات وفي هذا الموسم الذي يسبق موعدها تبدأ الصراعات السياسية والمشاكل وكيل الاتهامات للخصوم لكن الغاية هي انتخابية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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