انت الان تتابع خبر الرئيس اللبناني يتسلم رسالة من السوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل إعلامية لبنانية ان "القائمة بأعمال السفارة العراقية في لبنان ندى كريم مجول، سلمت رئيس الجمهورية جوزاف عون، رسالة من رئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السّوداني".

وأضافت ان "الرسالة تضمنت توجيه دعوة رسمية لعون لزيارة العراق، للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".