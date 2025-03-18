انت الان تتابع خبر صدور مذكرة قبض بحق محمد الدايني وشقيقه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سند في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته الخليج 365، ان "مذكرة قبض صدرت اليوم بحق محمد الدايني وشقيقه".

ولم يذكر سند سبب صدور هذه المذكر الا ان قضية أثيرت مؤخرا ضد الدايني، حيث أفادت تقارير، بإن وزارة المالية طيف سامي، قد بدأت بالفعل في إجراءات إخلاء منزل صابر الدوري، الذي ظل يشغله النائب السابق محمد الدايني لسنوات.

ونقلت التقارير نقلا عن مصادر القول أن "سامي بدأت فعلياً باجراءات اخلاء منزل الدوري بعد سنوات من شغله بشكل غير قانوني)، على حد تعبير المصادر"، وأضافوا إن "المنزل يقع في منطقة اليرموك ببغداد، وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بعد رفض الدايني تسليم المنزل لأبناء الدوري، المعتقل منذ عام 2003، أو دفع الإيجار لهم"، مؤكدين إن "الدايني وسبق أن سوغ موقفه بالقول: إنه لا يرغب في إخلاء المنزل حتى لا يتم مصادرته أو إشغاله من قبل من وصفهم بـ العتّاكة".

والدوري، الذي وُلد في عام 1949، كان من أبرز شخصيات النظام السابق، شغل مناصب مثل مدير الاستخبارات العسكرية ومحافظ كربلاء وبغداد، حيث يقضي حالياً عقوبة السجن المؤبد.

