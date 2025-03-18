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دعوى قضائية ضد الخنجر بسبب " تصريحاته الطائفية"

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دعوى قضائية ضد الخنجر بسبب " تصريحاته الطائفية"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت النائبة الزاير في مقطع فيديو تابعته الخليج 365، ان "التصريحات الطائفية التي يطلقها دائما خميس الخنجر واخرها مباركته لعصابات الجولاني ودعوته لابادة الأبرياء في الساحل السوري، دفعتنا الى إقامة دعوى قضائية ضده بسبب خطورة التصريحات التي تزيد من الشحن الطائفي وتهدد السلم الأهلي العراقي".
وأضافت انه "لا تراجع عن هذه الشكوى رغم التحذيرات والضغوطات التي نمر بها".
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MO Nasa

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