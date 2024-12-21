انت الان تتابع خبر رجل دين إيراني "يجزم" بعدم تكرار أحداث سوريا في العراق.. والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال امام جمعة مدينة بيشوا الإيرانية، حسيني ميراميني، ان "الاحداث التي شهدناها في سوريا بالتأكيد لن نشهدها في العراق، لأن حكومة العراق هي حكومة شعبية على أساس تصويت الشعب، وكذلك الحال في اليمن".



وطوال الأسبوعين الماضيين، تطرح اراء وتصورات عن إمكانية تغيير النظام في العراق بضغط دولي او ضغط داخل مندفع بما حصل في سوريا من فقدان النفوذ الإيراني بعد 50 عاما من التعاون الإيراني مع عائلة الأسد.