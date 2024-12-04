انت الان تتابع خبر السوداني يوضح تفاصيل استضافته بمجلس النواب بناء على طلبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تدوينة على منصة X تابعتها الخليج 365، "خلال استضافتنا في مجلس النواب اليوم، بناءً على طلبنا، استعرضنا بمعية وزراء الخارجية والتخطيط والداخلية، السياسات والتدابير المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة، وقدّمنا شرحاً موجزاً عن سير تنفيذ البرنامج الحكومي، ونسب الإنجاز المتحققة على مسار الأولويات الأساسية في البرنامج، وبيّنا ضرورات التعديل الوزاري، وتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة، والحاجة إلى تشريعات وقوانين للمضيّ في الإنجاز".

وأضاف "نؤمن بأنّ تحقيق أهداف العمل التنفيذي بحاجة إلى عمل تشريعي مساند ومراقب، فالتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جوهر نظامنا الديمقراطي، الذي يستمر بفضل احترام الأسس الدستورية وتضحيات أبناء شعبنا العظيم الذين نتشرف بخدمتهم في مختلف مواقع مسؤوليتنا".

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر الى "رئيس مجلس النواب، ونائبيه، وأعضاء المجلس الموقّر على استضافتهم لنا، وأدائهم دورَهم التشريعي والرقابي، بشكل تجسد فيه الحرص والمسؤولية والوطنية".