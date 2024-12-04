انت الان تتابع خبر وسط مخاوف أميركية.. العراق يتحرك نحو الصراع السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاء الدين إن "هناك مساعي كثيرة ومتواصلة من قبل العراق لاحتواء وتطويق الأزمة السورية".

وأكد علاء الدين أن "تواصل السوداني مع قادة وزعماء الدول الإقليمية، جزء من هذه المساعي"، لافتا الى ان "الأحداث الحالية في سوريا، وانتشار الإرهابيين ومسكهم الأرض هناك، يمس الأمن القومي العراقي على المدى البعيد"، وفقا لقوله.

فيما اكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية والعسكرية مارك كيميت "احتمالية توسع الصراع في سوريا"، متفقا مع المخاوف العراقية حول ذلك".

وأضاف "نشاطر الحكومة العراقية رؤيتها من أن تمدد هذا القتال إلى العراق يشكل كارثة ومشكلة بالنسبة له".

ويخشى العراق من تكرار سيناريو عام 2014 عندما احتل تنظيم "داعش" ثلث مساحة البلاد بسيطرته على مدن في نينوى والأنبار وصلاح الدين، حيث تعتقد الحكومة العراقية أن ما يحدث في سوريا يشكل خطرا عليها، لذا بدأت بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود السورية، بحسب مسؤولين عراقيين.