انت الان تتابع خبر مجلس النواب يصوت على أن تكون الجلسة سرية فيما يتعلق بالجانب الأمني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والدائرة الإعلامية مجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس النواب صوت على أن تكون الجلسة سرية فيما يتعلق بالجانب الأمني.وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول 2024، جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الثاني السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 183 نائباً.

الدائرة الإعلامية مجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز أن المجلس عقد جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الثاني السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 183 نائباً.

ويستضيف مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه برفقة وزراء التخطيط والداخلية والخارجية للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، وفقا للبيان.

وقبل قليل، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مجلس النواب لحضور الاستضافة في جلسة اليوم، بناءً على طلبه.