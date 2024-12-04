انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته بحضور 183 نائباً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الإعلامية مجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز أن المجلس عقد جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الثاني السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 183 نائباً.

ويستضيف مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه برفقة وزراء التخطيط والداخلية والخارجية للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، وفقا للبيان.

وقبل قليل، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مجلس النواب لحضور الاستضافة في جلسة اليوم، بناءً على طلبه.