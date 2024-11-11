انت الان تتابع خبر لحضور "قمة العدوان على غزة ولبنان".. السوداني يطير الى الرياض والان مع التفاصيل





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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزة ولبنان.وكانت السعودية قد دعت لعقد القمة العربية والإسلامية في يوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري لتكون استكمالا للقمة العربية الإسلامية الطارئة في نسختها الأولى التي عقدت في 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان على غزة حينها.