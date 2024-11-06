انت الان تتابع خبر بعد فوز ترامب.. علاوي يتوقع تغييرا في السياسة الامريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" على شاشة السومرية، "أتوقع تغييرا جذريا في السياسة الامريكية والوضع العربي".

وأضاف أن "المتغير سيحصل باتجاه قضية فلسطين"، مشددا بالقول "ذاهبون الى حل الدولتين".

ولفت علاوي الى أن "نفوذ إيران في المنطقة سيتراجع"، معتبرا أن "هدف إسرائيل اسقاط النظام الإيراني".

وشدد زعيم ائتلاف الوطنية أنه "آن الأوان لطرح المدنية خيارا حقيقيا وبديلا عن القوى الإسلامية"، واصفا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه "أحسن رئيس وزراء جاء الى العراق لان ليس طائفيا".

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاري، بـانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية التي جرت أمس الأربعاء.